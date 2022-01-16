Матч Джоковича включен в расписание первого игрового дня Australian Open

В первом круге Джокович встретится 17 января с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Встреча должна пройти на Арене Рода Лейвера и начнется не ранее 11:00 мск.

В воскресенье федеральный суд Австралии отложил рассмотрение апелляции Джоковича, оспорившего решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Вердикт будет вынесен в воскресенье вечером или в понедельник утром. На время слушаний спортсмену разрешили покинуть отель для мигрантов в Мельбурне, где он оставался под стражей с полудня 15 января.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 31 января, действующим победителем турнира является Джокович.

Участие Джоковича в Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в турнире, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Однако австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие интересы спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.