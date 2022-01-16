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Летние олимпийские виды спорта

Пятнадцать российских легкоатлетов выполнили нормативы для участия в чемпионате мира в США

Мировое первенство пройдет с 15 по 24 июля
Анжелика Сидорова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пятнадцать российских легкоатлетов, 12 из которых имели в 2021 году статусы нейтральных атлетов, выполнили к середине января квалификационные нормативы для участия в летнем чемпионате мира в американском Юджине. Об этом свидетельствуют материалы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат мира в Юджине пройдет с 15 по 24 июля. Спортсмены, претендующие на участие в этом турнире, должны в определенный World Athletics квалификационный период выполнить отборочные нормативы. Если ВФЛА к середине июля не будет восстановлена в своих международных правах, то российским легкоатлетам для поездки на мировое первенство кроме выполненного норматива необходимо будет также иметь нейтральный статус.

По состоянию на 16 января выполнили нормативы для участия в летнем чемпионате мира имевшие в 2021 году нейтральный статус Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз и Тимур Моргунов (все - прыжки с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км), Полина Миллер (бег на 400 м), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Андрей Романов (метание молота) и Сардана Трофимова (марафон). В число трех российских легкоатлетов, выполнивших норматив на ЧМ-2022, но не получивших нейтрального статуса, входят бегуны Владимир Никитин (5 000 м) и Марина Ковалева (марафон), а также специализирующаяся в тройном прыжке Дарья Нидбайкина.

Ласицкене и Сидорова получили право выступить на чемпионате мира 2022 года как победительницы прошлого мирового первенства, проходившего осенью 2019 года в Катаре.

Квалификационный период для выполнения отборочных нормативов на ЧМ в большинстве легкоатлетических дисциплин завершится 26 июня. С 23 по 26 июня в Чебоксарах пройдет чемпионат России, он станет для отечественных легкоатлетов последним турниром, на котором можно будет выполнить норматив.

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