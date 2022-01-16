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Олимпиада-2022 в Пекине

Касперович уверен, что Логинов исправит ошибки при стрельбе к Олимпиаде

В текущем сезоне точность попаданий из положения стоя у россиянина составляет 72%
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов улучшит стрельбу из положения стоя к Олимпийским играм в Пекине. Такое мнение высказал ТАСС личный тренер спортсмена Александр Касперович.

В текущем сезоне у Логинова существенно снизилась точность попаданий из положения стоя - до 72%. В позапрошлом сезоне она была равна 83%, в прошлом - 78%. В субботу Логинов во время эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге допустил два промаха на "стойке", он закрыл мишени с помощью дополнительных патронов.

"Все исправимо, ничего сложного нет, - сказал Касперович. - "Стойка" не столь проблемная, время есть. Нужно немного отдохнуть от стрельбы, посмотреть ошибки на СКАТТе (стрелковом тренажере - прим. ТАСС). Проблема не в том, что он чего-то не умеет, просто сейчас немного потерял уверенность".

"Функциональное состояние у него хорошее, оно не вызывает беспокойства", - отметил он.

В общем зачете Кубка мира Логинов занимает девятое место. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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