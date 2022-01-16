Теннисист Карузо заменит Джоковича на Australian Open

ТАСС, 16 января. Итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заменит первую ракетку мира серба Новака Джоковича на Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. В соответствии с решением суда теннисисту придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

Карузо, уступивший в финале квалификации японцу Таро Даниэлю, будет выступать под первым номером посева. В первом круге итальянец сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем. Матч пройдет в понедельник.

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в турнире, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Однако австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие интересы спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.

Australian Open пройдет с 17 по 30 февраля, действующим победителем является Джокович.