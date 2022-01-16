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Олимпиада-2022 в Пекине

Коган: состав на командный турнир фигуристов будет назван перед вылетом на Олимпиаду

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4 по 20 февраля
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Решение о составе сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр будет принято перед вылетом спортсменов в Пекин. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Михаил Коляда не был включен в состав сборной России на командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Решение по командному турниру будет приниматься непосредственно перед Олимпиадой", - сказал Коган.

Ранее Коган сообщил ТАСС, что фигуристы отправятся в Пекин 1 февраля.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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