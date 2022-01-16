ATP назвала потерей отсутствие Джоковича на Australian Open

Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны, спортсмен подал новую апелляцию, но она в воскресенье была отклонена. Теннисисту придется покинуть страну в ближайшее время, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

"Сегодняшнее решение аннулировать визу Джоковича ставит точку в череде очень грустных событий, все должны уважать решение суда. Требуется больше времени, чтобы собрать все факты и извлечь уроки. Несмотря на произошедшее, Новак - один из величайших чемпионов, его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии является потерей. Мы понимаем, насколько насыщенными были дни Новака и как он хотел защитить титул", - говорится в заявлении пресс-службы.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garris. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.