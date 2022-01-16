Кафельников: Медведев и до депортации Джоковича имел шансы на победу в Australian Open

ТАСС, 16 января. Россиянин Даниил Медведев имел хорошие шансы на победу в Australian Open и до решения о депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников.

Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. В соответствии с решением суда теннисисту придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

"Медведев является главным фаворитом турнира? Даниил изначально был одним из главных фаворитов, но не думаю, что его нужно впереди всего паровоза ставить, считать главным фаворитом. Будет много достойных соперников у него. Но сейчас реально у него появляется шанс. У него и до решения по депортации Джоковича был хороший шанс на победу, потому что он играл достойно. Поэтому будем надеяться, что Медведев использует свои шансы по полной", - сказал Кафельников.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и посеян на первом в сезоне турнире Большого шлема под вторым номером. На его счету 13 титулов ATP. Россиянин является победителем Открытого чемпионата США 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.