В словенской федерации объяснили причины отмены этапа Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проведение этапов Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью в словенской Планице поставило бы под угрозу выступление спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС заявили в Ассоциации лыжного спорта Словении.

Соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью должны были пройти в Планице с 21 по 23 января, они были отменены по причине новой волны коронавируса. Вместе с тем Словения сейчас принимает международные юниорские соревнования по биатлону.

"Эти два события нельзя сравнивать, - говорится в заявлении. - Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работало бы более тысячи человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней".

"В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой степени вирулентности вируса и рискованных контактов, которые приведут к карантину большого числа других людей, в том числе иностранных спортсменов", - подчеркнули в организации.

В Ассоциации лыжного спорта Словении также отметили, что многие команды уведомили оргкомитет, что на соревнования пришлют резервные составы.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.