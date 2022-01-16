Теннисист Рублев рассказал о готовности к Australian Open

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев готов к Australian Open и хочет показать на турнире максимально возможный результат. Об этом он рассказал ТАСС.

Рублев в первом круге соревнования встретится с итальянцем Джанлукой Магером.

"Настрой боевой на Открытый чемпионат Австралии. Хочется показать свой максимум, сделать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше", - сказал Рублев.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования пройдут с 17 по 30 января в Мельбурне на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет более $54 млн.

Рублев также признался, что расстроился из-за того, что не смог сыграть за сборную России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в начале января из-за болезни. "Все-таки там даются очень хорошие очки, и у нас были хорошие шансы, чтобы снова выиграть. Конечно, расстроился. Но наши ребята все равно выступили нереально классно. Рома [Сафиуллин] проявил себя с невероятной стороны, и это даст ему уверенность в себе, и дай бог в сезоне он выиграет много матчей и турниров".

Российская команда дошла до полуфинала Кубка ATP, где проиграла канадцам.