"Потеря для тенниса". Джоковичу не позволили выступить на Australian Open

Теннисист покинул Австралию и не сможет в течение трех лет обращаться для получения визы для въезда в эту страну. Но догнать его по количеству побед на турнире (9) не сможет никто. Ближайший преследователь, 40-летний швейцарец Роджер Федерер, имеющий шесть титулов, не выступит в Мельбурне, хотя еще и не объявлял о завершении карьеры.

Еще до объявления решения суда матч Джоковича был включен в расписание первого дня турнира. Серб должен был 17 января встретиться с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Суд откладывал рассмотрение апелляции, но наконец вынес решение о ее отклонении, признав законными действия министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, который повторно аннулировал визу серба.

"Задачей этого суда была оценка законности, обоснованности и рациональности решения, принятого министром Алексом Хоуком. Адвокаты Новака Джоковича не смогли доказать, что это не так", - сказал судья Джеймс Олсоп, отметив, что полный текст вердикта с перечнем оснований для его принятия будет опубликован через несколько дней.

Сам Джокович в своем заявлении сказал, что разочарован решением суда, но отнесется к нему с уважением и будет сотрудничать с властями Австралии. "Я крайне разочарован решением суда, отклонившего заявление о пересмотре решения министра аннулировать мою визу, и это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Открытом чемпионате Австралии. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями в связи с моим отъездом из страны", - приводит его слова газета The Age.

История вопроса

Все началось 5 января, когда Джокович был задержан в аэропорту по прилете в Австралию, где планировал подготовиться к первому турниру серии Большого шлема. Причиной задержания стало то, что 34-летний серб не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. При этом организаторы Australian Open еще осенью говорили о том, что на турнир не будут допущены теннисисты, не прошедшие вакцинацию. Сам Джокович отправился в Австралию, имея на руках медотвод от вакцинации.