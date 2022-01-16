"Потеря для тенниса". Джоковичу не позволили выступить на Australian Open

ТАСС, 16 декабря. Новак Джокович окончательно потерял возможность защитить свой титул на Australian Open. Австралийский федеральный суд отклонил в воскресенье апелляцию серба, который дважды оспаривал решение властей об аннулировании его визы и депортации.
Теннисист покинул Австралию и не сможет в течение трех лет обращаться для получения визы для въезда в эту страну. Но догнать его по количеству побед на турнире (9) не сможет никто. Ближайший преследователь, 40-летний швейцарец Роджер Федерер, имеющий шесть титулов, не выступит в Мельбурне, хотя еще и не объявлял о завершении карьеры.
Еще до объявления решения суда матч Джоковича был включен в расписание первого дня турнира. Серб должен был 17 января встретиться с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Суд откладывал рассмотрение апелляции, но наконец вынес решение о ее отклонении, признав законными действия министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, который повторно аннулировал визу серба.
"Задачей этого суда была оценка законности, обоснованности и рациональности решения, принятого министром Алексом Хоуком. Адвокаты Новака Джоковича не смогли доказать, что это не так", - сказал судья Джеймс Олсоп, отметив, что полный текст вердикта с перечнем оснований для его принятия будет опубликован через несколько дней.
Сам Джокович в своем заявлении сказал, что разочарован решением суда, но отнесется к нему с уважением и будет сотрудничать с властями Австралии. "Я крайне разочарован решением суда, отклонившего заявление о пересмотре решения министра аннулировать мою визу, и это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Открытом чемпионате Австралии. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями в связи с моим отъездом из страны", - приводит его слова газета The Age.
История вопроса
Все началось 5 января, когда Джокович был задержан в аэропорту по прилете в Австралию, где планировал подготовиться к первому турниру серии Большого шлема. Причиной задержания стало то, что 34-летний серб не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. При этом организаторы Australian Open еще осенью говорили о том, что на турнир не будут допущены теннисисты, не прошедшие вакцинацию. Сам Джокович отправился в Австралию, имея на руках медотвод от вакцинации.
После прилета серба продержали в аэропорту более шести часов, допрашивая на предмет подтверждения документов, которые позволяют претендовать на медотвод. Причины же его задержания назывались разными и были связаны то с ошибками в оформлении визы, то с недостаточным количеством справок по медотводу. Из аэропорта его потом перевели в карантинный отель. Все это время высказывались как сторонники мер против Джоковича в лице легенды австралийского тенниса Рода Лэйвера, так и те, кто считали, что игрок стал жертвой чересчур жестких мер.
К последним, конечно, же относились болельщики Джоковича, особенно его соотечественники. Так, представители сербской диаспоры устраивали акции протеста у здания суда, где рассматривалось его дело, а все, что происходило с ним, называли унижением и шантажом спортсмена. После подачи апелляции в федеральный австралийский суд Джокович неожиданно выиграл дело и даже успел провести тренировки на одном из кортов турнира, однако 14 января власти повторно аннулировали его визу. Еще одну апелляцию суд отклонил. При этом Джокович не стал нагнетать ситуацию, предложил своим фанатам после воскресного решения сосредоточиться на игре и турнире, а также пожелал игрокам, официальным лицам, персоналу, волонтерам и болельщикам всего наилучшего на чемпионате.
С итоговым заявлением по этой ситуации выступила и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР).
"Сегодняшнее решение аннулировать визу Джоковича ставит точку в череде очень грустных событий, все должны уважать решение суда. Требуется больше времени, чтобы собрать все факты и извлечь уроки. Несмотря на произошедшее, Новак - один из величайших чемпионов, его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии является потерей. Мы понимаем, насколько насыщенными были дни Новака и как он хотел защитить титул", - говорится в заявлении пресс-службы (АТР).
После решения суда организаторы объявили, что Джоковича на Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо. 150-я ракетка мира, уступивший в финале квалификации японцу Таро Даниэлю, станет первым номером посева турнира и сыграет с Кецмановичем.
Реальный шанс Медведева
После снятия Джоковича с турнира еще больше станет обсуждаться вопрос, станет ли фаворитом турнира вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
"Даниил изначально был одним из главных фаворитов, но не думаю, что его нужно впереди всего паровоза ставить, считать главным фаворитом. Будет много достойных соперников у него. Но сейчас реально у него появляется шанс. У него и до решения по депортации Джоковича был хороший шанс на победу, потому что он играл достойно. Поэтому будем надеяться, что Медведев использует свои шансы по полной", - сказал ТАСС олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отметил, что от решения австралийских властей потерял как мировой, так и австралийский теннис. "Сам Джокович растерял форму. Думаю, что это плохо для всех, я не знаю, что происходит. Изначально надо было сказать, что Джокович не сможет въехать в любом случае", - сказал Чесноков.
Джокович выигрывал Australian Open последние три года. Впервые он победил на турнире в 2008 году, а позже не отдавал никому титул также с 2011 по 2013 год и в 2015 и 2016 годах.