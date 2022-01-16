Чагин: машины "Камаз-мастер" являются самыми надежными на бездорожье

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" показал, что машины команды "Камаз-мастер" являются самыми надежными на бездорожье. Об этом журналистам после прилета в Москву из Саудовской Аравии, где проходил ралли-марафон, рассказал руководитель команды Владимир Чагин.

Экипажи российской команды по итогам ралли-марафона заняли первые четыре места в зачете грузовиков. Сотников стал первым с результатом 41 час 37 минут 34 секунды, экипаж Эдуарда Николаева - вторым, Антона Шибалова - третьим, Андрея Каргинова - четвертым.

"Камаз" не ломался ни разу на ралли и показал, что является не только самым быстрым, но и самым надежным на бездорожье. В одном эпизоде нашей команде помог литовский экипаж, показав, что спорт должен оставаться вне политики, - сказал Чагин. - Наши машины быстрые, надежные, и русский спортивный дух победить сложно".

"Скоро стартует Олимпиада, и мы хотим пожелать нашим спортсменам больше золота и других наград", - добавил он.