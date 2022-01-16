Бывшая лыжница Нильссон вошла в состав сборной Швеции по биатлону на Олимпиаду

ТАСС, 16 января. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон вошла в окончательный состав женской сборной Швеции по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Швеции.

В состав команды помимо 28-летней Нильссон включены еще пять спортсменок - олимпийская чемпионка Ханна Эберг, серебряные призеры Олимпийских игр Анна Магнуссон, Линн Перссон, Мона Брурссон и победительница этапов Кубка мира Эльвира Эберг.

"Нильссон - опытная спортсменка, олимпийская чемпионка, она продемонстрировала хорошую форму на последних этапах Кубка мира", - заявил глава НОК Швеции Петер Рейнебо.

Нильссон стала чемпионкой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане по лыжным гонкам в спринте классическим стилем. Также она является двукратным серебряным и бронзовым призером Игр, двукратной чемпионкой мира, еще пять раз завоевывала серебряные медали мировых первенств. В марте 2020 года спортсменка приняла решение перейти в биатлон.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.