{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Драчев призвал не строить иллюзий относительно стрельбы Казакевич перед Олимпиадой

Казакевич стала лучшей из россиянок в гонке преследования и заняла 14-е место

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стрельба Ирины Казакевич в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге была хорошей, однако по ней не стоит делать глобальные выводы. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

На эту тему
Норвежская биатлонистка Рёйселанн победила в гонке преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Рёйселанн победила в гонке преследования на этапе Кубка мира

Казакевич стала лучшей из россиянок в гонке преследования и заняла 14-е место. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанн, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье - ее сестра Ханна Эберг.

"Я бы не строил никаких сопоставлений, тем более с Олимпиадой. Так получилось сегодня. У биатлонистов часто такое бывает: сегодня вроде бы хорошо отработал "на ноль", а завтра уже другая гонка, и у тебя ничего не получилось. Поэтому не надо строить иллюзий, да, получилась нормальная стрельба из положения стоя, но чтобы в пасьюте хорошо выступать, надо хорошо провести спринтерскую гонку", - сказал Драчев.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января мужской гонкой преследования.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Футбол в России
Габулов рассказал о разговоре с Цорном по поводу интереса "Локомотива" к Лантратову
По словам генерального директора клуба, конкретных предложений по голкиперу не поступало
Читать полностью