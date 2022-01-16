Драчев призвал не строить иллюзий относительно стрельбы Казакевич перед Олимпиадой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стрельба Ирины Казакевич в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге была хорошей, однако по ней не стоит делать глобальные выводы. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

Казакевич стала лучшей из россиянок в гонке преследования и заняла 14-е место. Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанн, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье - ее сестра Ханна Эберг.

"Я бы не строил никаких сопоставлений, тем более с Олимпиадой. Так получилось сегодня. У биатлонистов часто такое бывает: сегодня вроде бы хорошо отработал "на ноль", а завтра уже другая гонка, и у тебя ничего не получилось. Поэтому не надо строить иллюзий, да, получилась нормальная стрельба из положения стоя, но чтобы в пасьюте хорошо выступать, надо хорошо провести спринтерскую гонку", - сказал Драчев.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января мужской гонкой преследования.