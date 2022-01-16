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Ралли "Дакар"

Победитель "Дакара" Сотников признался, что очень ждет возвращения домой

Сотников второй раз подряд стал победителем ралли-марафона

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Победитель ралли-рейда "Дакар" Дмитрий Сотников очень ждет возвращения домой, в Набережные Челны. Об этом он рассказал журналистам.

© Андрей Карташов/ТАСС

Сотников победил в зачете "Дакара" среди грузовиков второй год подряд. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

"Мы соскучились по всем, ждем прилета домой. Вчера немного передохнули, последняя гонка была тяжелой. Немного восстановили силы и будем готовиться к следующим гонкам", - сказал Сотников.

"Камаз-мастер" выиграл "Дакар" в 19-й раз. Впервые с 2011 года экипажи команды заняли четыре первых места в общем зачете.

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