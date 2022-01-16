Министр спорта Сербии поддержал Джоковича после аннулирования его австралийской визы

"Обладатель 20 титулов турниров Большого шлема, лучший в мире за всю историю, тот , кто пишет историю планеты в спорте - это был и всегда будет Новак Джокович. Все остальное - вздор и позор, абсурд и пример лицемерия. Легенда, гордость Сербии, мы с тобой", - цитирует сербское агентство ТАНЮГ заявление министра.

Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.