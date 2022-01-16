Габулов верит, что Мамаев и Жирков способны качественно усилить "Химки"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Генеральный директор подмосковных "Химок" Владимир Габулов верит, что защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев способны качественно усилить команду. Об этом Габулов рассказал ТАСС.

"Химки" объявили о подписании контракта с Жирковым 13 января. Мамаев стал футболистом подмосковной команды 21 декабря.

"Мы верим, что каждый футболист, который присоединяется к нам, способен качественно усилить команду и в связи с этим улучшить результат, - сказал Габулов. - Верим, что и Юра, и Павел, а также остальные новички смогут усилить, кто-то больше, кто-то меньше. Каждый из новичков пойдет на пользу".

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.