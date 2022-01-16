Габулов рассказал о разговоре с Цорном по поводу интереса "Локомотива" к Лантратову

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спортивный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Томас Цорн на вопрос об интересе к голкиперу подмосковных "Химок" Илье Лантратову сообщил в разговоре с генеральным директором клуба Владимиром Габуловым, что в московской команде довольны своими вратарями. Об этом Габулов рассказал ТАСС.

"Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало, - сказал Габулов. - Более того, у нас состоялся разговор с Томасом Цорном на предмет того, существует ли интерес к голкиперу со стороны клуба. Цорн в переписке рассказал, что в "Локомотиве" довольны теми вратарями, которые есть в расположении клуба".

"Планируют ли "Химки" сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие предложения в клуб. Конечно, никто не будет искусственно удерживать футболиста, когда в клуб поступит интересное предложение с точки зрения финансов и интересов клуба", - добавил Габулов.

Лантратову 26 лет, он выступает за "Химки" с июля 2019 года. В текущем сезоне вратарь провел 19 матчей во всех турнирах, пропустив 31 мяч и семь раз сыграв "на ноль".

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.