Драчев: биатлонистка Буртасова заслуживала приглашения в сборную России на Кубок мира

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Руководство Союза биатлонистов России напрасно не давало шансов проявить себя на этапах Кубка мира Евгении Буртасовой. Такое мнение ТАСС после женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге высказал бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

В заявку российской женской команды на этап Кубка мира в Рупольдинге были включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко. Лучшей из россиянок в гонке преследования стала Казакевич (14-е место). Нигматуллина финишировала 25-й, Васнецова - 29-й, Резцова - 36-й, Шевченко - 41-й.

"Мы слишком много шума поднимаем по олимпийскому составу, тут брать-то некого, кто есть здесь, тот и будет выступать. Если только Буртасову взять, но вряд ли это будут делать, потому что в планы тренеров это не входило. Вопросы по Буртасовой надо задавать руководству Союзу биатлонистов России, которое ее почему-то не приглашает. Девочка хорошо выступает, она могла бы неплохо проявить себя, в том числе в смешанных эстафетах, это одна из тех спортсменок, которая хорошо всегда приносила медали чемпионатов Европы, на мой взгляд, зря списали Буртасову - это ошибка", - сказал Драчев.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января мужской гонкой преследования. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.