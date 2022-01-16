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Футбол в России

Футболист "Спартака" Жиго полетит на сборы команды после излечения от простуды

Команда с 17 по 29 января проведет тренировочный сбор в ОАЭ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Самуэль Жиго прилетит на сборы команды в Дубай после того, как вылечится от простуды. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Ранее врач "Спартака" Глеб Чернов сообщил, что Жиго пропустил тренировку, чтобы не заразить одноклубников. Команда проведет два сбора в ОАЭ (с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля).

"Как и говорил врач команды Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае", - сказал Зеленов.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

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