Васильев надеется, что биатлонистка Нигматуллина прибавит к следующему этапу Кубка мира

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина должна прибавить к следующему этапу Кубка мира, который пройдет в итальянском Антхольце. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В воскресенье лучшей из россиянок в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге стала Ирина Казакевич (14-е место). Нигматуллина финишировала 25-й, Валерия Васнецова - 29-й, Кристина Резцова - 36-й, Анастасия Шевченко - 41-й.

"Казакевич молодец, достаточно ровно выступила ходом и, главное, хорошо отстреляла. Один штраф на четырех рубежах - хороший результат, поэтому для нее это дополнительный психологический стимул, чтобы почувствовать себя увереннее перед этапом в Антхольце, - сказал Васильев. - Сегодня Нигматуллина ногами показала хорошие секунды, до этого у нее был небольшой спад, но у спортсменов такое бывает. Ульяну не надо списывать, мне кажется, на этапе Кубка мира в Антхольце будет еще лучше выглядеть", - сказал Васильев.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января мужской гонкой преследования. Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января.