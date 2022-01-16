Хованцев считает позитивным результат биатлониста Логинова в гонке преследования

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов провел очень хорошую гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Российский биатлонист Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира

Логинов в гонке преследования занял второе место, стартовав 32-м. Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, тройку лидеров замкнул Антон Смольский из Белоруссии.

"Сегодня у Александра вообще получилось все: лучший результат ходом и отличная стрельба, один промах всего. Очень позитивная гонка для него, потому что он показал хороший результат в двух компонентах. Я думаю, это хорошая отправная точка для того, чтобы дальше продолжать подводиться к Олимпиаде", - сказал Хованцев.

Второй результат среди российских биатлонистов показал Максим Цветков, финишировавший девятым. "Максим Цветков, возможно, на последней стрельбе недоработал психологически, при стрельбе "на ноль" он мог рассчитывать на призовое место", - добавил Хованцев.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 23 января в итальянском Антхольце. Соревновательную программу откроет мужская индивидуальная гонка.