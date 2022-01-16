Тихонов считает, что при правильной подготовке Логинов завоюет олимпийскую медаль

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2020 года биатлонист Александр Логинов сможет завоевать медаль в личной гонке на Олимпийских играх в Пекине, если в оставшееся до их начала время сумеет грамотно распланировать подготовку к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Логинов в воскресенье завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, показав лучшее время прохождения дистанции. Накануне он помог российской команде победить в эстафете.

"Сейчас надо сбавить нагрузки, сегодня он уже показал, что является лучшим, - сказал Тихонов. - Если не сбавить нагрузки до минимума, удержать такую скорость будет очень сложно".

"Для завоевания медали нужен правильный подход, к Олимпийским играм надо подойти на свежести. Тем более что будет долгий перелет, другой часовой пояс, все это надо учитывать: записывать в дневник и самому анализировать. Он опытный спортсмен, сейчас все во многом зависит от него самого", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.