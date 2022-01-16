Васильев: высокие скорости Логинова и Цветкова позволяют надеяться на успех в Пекине

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Высокие скорости российских биатлонистов Александра Логинова и Максима Цветкова позволяют надеяться на хорошие результаты на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Логинов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге занял второе место, стартовав 32-м. Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, тройку лидеров замкнул Антон Смольский из Белоруссии. Второй результат среди российских биатлонистов показал Цветков, финишировавший девятым.

"Сегодня Саша здорово отработал ходом, лучший ход показал. Максим Цветков проиграл ему всего 15 секунд. Это дает основания надеяться на то, что наши ребята будут одними из главных фаворитов Олимпиады, - сказал Васильев. - Мне кажется, Максим немного увлекся, то есть почувствовал на последней стрельбе, что может [попасть на пьедестал] после трех рубежей на ноль и немного потерял концентрацию. Услышал, что побежали соперники, надо было спокойнее стрелять, но не хватило терпения, что называется, поэтому промазал".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.