Васильев считает, что биатлонисту Серохвостову нужно дать отдых

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Тренерам российской мужской биатлонной сборной стоит дать возможность отдохнуть Даниилу Серохвостову. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Серохвостов стал 17-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, второе место занял Александр Логинов, тройку лидеров замкнул Антон Смольский из Белоруссии.

"Серохвостов 51 секунду Логинову проиграл ходом. Скорее всего, парень подустал, он молодой, он не привык еще к такому количеству стартов. Есть смысл подумать тренерам, стоит ли заявлять его на всю программу в Антхольце. Быть может, индивидуальную гонку бежать не стоит, но стартовать в спринте", - сказал Васильев.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января.