Тренер Федотов сообщил, что ведет переговоры с "Сочи" о продлении контракта

ТАСС, 16 января. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов ведет переговоры о продлении контракта. Об этом специалист рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Федотов работает в "Сочи" с 2020 года. Его контракт заканчивается 30 июня.

"Не буду раскрывать все карты, но работа в этом отношении ведется. А работа любит тишину", - сказал Федотов.

Федотову 55 лет. До "Сочи" он работал главным тренером "Оренбурга". "Сочи" под руководством Федотова достиг наивысшего достижения в чемпионате России, клуб занял пятое место и впервые принял участие в еврокубках, где уступил сербскому "Партизану" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги "Сочи" занимает третье место, после 18 туров клуб набрал 31 очко. В следующем туре команда сыграет дома против тульского "Арсенала" 26 февраля.