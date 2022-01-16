Тренер "Сочи" Федотов заявил, что московские клубы ни разу не интересовались им

ТАСС, 16 января. Московские футбольные клубы не проявляли интерес к главному тренеру "Сочи" Владимиру Федотову. Об этом специалист рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Ни разу", - ответил Федотов на соответствующий вопрос.

Также специалист отметил, что был бы не против поработать в зарубежных клубах.

Федотову 55 лет, он возглавляет "Сочи" с 2020 года. В сезоне-2019/20 клуб под его руководством сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России, а в сезоне-2020/21 занял пятое место и впервые в истории вышел в еврокубки, где команда дошла до третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Сочинцы уступили сербскому "Партизану" в серии пенальти.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 31 очко в 18 матчах. Первую игру в чемпионате России после зимней паузы подопечные Федотова проведут 26 февраля дома против тульского "Арсенала".