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Футбол в России

Тренер "Сочи" Федотов заявил, что московские клубы ни разу не интересовались им

"Сочи" под руководством специалиста в этом сезоне дебютировали в еврокубках, дойдя до третьего квалификационного раунда Лиги конференций, а в чемпионате страны занимает третье место

ТАСС, 16 января. Московские футбольные клубы не проявляли интерес к главному тренеру "Сочи" Владимиру Федотову. Об этом специалист рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Ни разу", - ответил Федотов на соответствующий вопрос.

Также специалист отметил, что был бы не против поработать в зарубежных клубах.

Федотову 55 лет, он возглавляет "Сочи" с 2020 года. В сезоне-2019/20 клуб под его руководством сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России, а в сезоне-2020/21 занял пятое место и впервые в истории вышел в еврокубки, где команда дошла до третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Сочинцы уступили сербскому "Партизану" в серии пенальти.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 31 очко в 18 матчах. Первую игру в чемпионате России после зимней паузы подопечные Федотова проведут 26 февраля дома против тульского "Арсенала".

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