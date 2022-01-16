Ярошенко оценил олимпийские перспективы биатлониста Логинова

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов прибавляет в скорости, что позволяет оптимистично смотреть в будущее в преддверии Олимпиады в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Логинов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге занял второе место, стартовав 32-м. Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, тройку лидеров замкнул Антон Смольский из Белоруссии.

"Я думаю, что у него начинает расти скорость, все очень даже оптимистично относительно олимпийских перспектив. Это здорово, что скорости начали расти, будет только лучше", - сказал Ярошенко.

Ярошенко также поделился впечатлениями о выступлении Даниила Серохвостова, занявшего в гонке преследования 17-е место. "Рупольдинг - специфическое место, вроде не сказать, чтобы рельеф тяжелый, но в то же время там почему-то нелегко бежится. Сейчас приедет в Антхольц, там вроде бы и высота, но в то же время в Антхольце всегда бежалось лучше, чем в Рупольдинге. Посмотрим, как там будет, быть может, дадут возможность отдохнуть - не побежит, например, индивидуальную гонку, не знаю, какие установки у тренеров, сначала они должны объявить состав на Олимпийские игры", - отметил он.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.