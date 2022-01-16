Олимпийская чемпионка Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

ТАСС, 16 января. Российская саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию в Тбилиси.

В полуфинале Егорян проиграла гречанке Теодоре Гунтуре со счетом 14:15. В другом полуфинале француженка Каролин Кероли победила итальянку Розеллу Грегорио со счетом 15:14. В финале Кероли была сильнее Гунтуры - 15:12.

Егорян 28 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка выиграла золотые медали в личном и командном турнирах саблисток. В октябре 2020 года спортсменка взяла паузу в карьере, в октябре 2021 года объявила о возвращении в спорт.