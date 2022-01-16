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Футбол в России

Тренер "Сочи" Федотов рассказал, какие позиции в составе нужно укрепить в трансферное окно

По мнению специалиста, приоритетом является приобретение центрального защитника

ТАСС, 16 января. Футбольный клуб "Сочи" нуждается в укреплении позиции центрального защитника в зимнее трансферное окно. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал главный тренер команды Владимир Федотов.

"Сейчас у нас осталось четыре центральных защитника, и с учетом того, что мы играем в три, эту позицию хотелось бы укрепить. Если нам удастся освободить одно легионерское место, будем также искать игрока в группу атаки", - сказал Федотов.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 31 очко в 18 матчах. Трансферное окно в России закроется 22 февраля.

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