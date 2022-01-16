Хоккеист "Вашингтона" Орлов выведен из ковид-протокола

ТАСС, 16 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов исключен из ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналистка The Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

Орлов попал в ковид-протокол 10 января и пропустил матчи регулярного чемпионата с "Бостоном" (3:7) и "Нью-Йорк Айлендерс" (2:0).

Также из ковид-протокола выведен шведский нападающий "Вашингтона" Карл Хагелин. Участие хоккеистов в домашнем матче против "Ванкувера" 16 января остается под вопросом.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Орлову 30 лет. В текущем сезоне НХЛ он провел 36 игр и набрал 17 очков (4 шайбы + 13 результативных передач). Россиянин выиграл с "Вашингтоном" Кубок Стэнли в 2018 году. В составе национальной сборной Орлов стал чемпионом мира (2014).