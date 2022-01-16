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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист "Ак Барса" Галимов прибудет в сборную России для подготовки к Олимпиаде

Российская команда начнет предолимпийский сбор 17 января
Артем Галимов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Артем Галимов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов прибудет в расположение сборной России по хоккею для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Галимов отказался от приглашения в национальную команду.

"Галимов приедет на сборы", - сказал Черных.

Сборная России 17 января начнет тренировочный сбор перед Олимпиадой. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России на олимпийском турнире сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

Галимову 22 года, в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги он забросил 7 шайб и сделал 15 результативных передач в 47 матчах.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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