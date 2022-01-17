Величайший боксер в истории. 80 лет со дня рождения Мохаммеда Али

ТАСС, 17 января. Легендарному американскому боксеру, выступавшему в тяжелом весе (до 91 кг), Мохаммеду Али 17 января исполнилось бы 80 лет. ТАСС вспоминает жизнь одного из величайших спортсменов 20-го века. Кассиус Клей (настоящее имя боксера - прим. ТАСС) родился в Луисвилле (штат Кентукки). Так звали его отца, которому дали имя в честь политика Кассиуса Марселлуса Клея, работавшего послом США в России и освободившего предка боксера от рабства. Боксом Али стал заниматься в 12 лет. У него украли велосипед, и он заявил полицейскому Джо Мартину, что побьет вора. Тогда Мартин ответил, что прежде чем собраться кого-то избить, нужно этому научиться, и пригласил Али в спортзал, где учил детей боксу.

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Свой первый бой он провел уже через шесть недель после начала занятий. Его соперником стал Ронни О'Кифи, который был старше и опытнее Али, однако это не помешало будущему чемпиону выиграть дебютный поединок. После боя Али заявил, что станет величайшим боксером в истории. Первый турнир в любительской карьере он выиграл в 1956 году, однако на следующий год мог уйти из спорта, так как врачи обнаружили шумы в сердце спортсмена. Али не тренировался четыре месяца, после чего ему разрешили вернуться к занятиям. В 1956 году боксер перешел в Центральную старшую школу Луисвилла, которую окончил не без трудностей. Али учился плохо, один раз его оставили на второй год. Директор школы был заинтересован в том, чтобы спортсмен завершил обучение в школе, так как видел в молодом Али потенциал и верил, что он сможет принести известность учебному заведению. Школу Али окончил в 1960 году, имея к тому моменту 100 побед и восемь поражений в любительском боксе. Олимпийские игры в Риме В 1960 году Али был вызван в сборную США по боксу для участия в Олимпийских играх в Риме, однако мог пропустить соревнования из-за боязни перелетов. "Я больше переживал о перелете, чем о боксе. Меня волновал не бой, а полет над землей", - сказал Али в одном из документальных фильмов о себе. Как писал в своей книге "Мохаммед Али: бой века" Пол Морган, боксера пришлось долго уговаривать на то, чтобы отправиться в Рим. В итоге Али согласился, но с условием, что у него будет парашют.

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В четвертьфинале олимпийского турнира Али единогласно победил олимпийского чемпиона из СССР Геннадия Шаткова, в полуфинале - австралийца Тони Мэдигана. В поединке за золото он встретился с поляком Збигневым Петшиковским, которого также победил единогласным решением судей. В родном городе Али встретили как героя: в аэропорту его ждали сотни поклонников и мэр города. В школе, где учился олимпийский чемпион, устроили торжественную встречу, детям ставили Али в качестве примера для подражания. Его радость от победы омрачил случай, произошедший с ним в одном из кафе. "Я олимпийский чемпион, могу обедать в центре. Я зашел в ресторан с медалью на груди и попросил чашку кофе и хот-дог, - вспоминал Али. - Мне ответили, что они не обслуживают темнокожих. Три дня назад я сражался за страну и хочу поесть. Я ушел из ресторана в родном городе, в котором хожу в церковь, за которую воевал мой отец. Олимпийский чемпион не может поесть в ресторане, не порядок". Боксер был настолько расстроен, что выбросил медаль в реку. Через 36 лет на Играх в американской Атланте тогдашний глава Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч провел повторное награждение Али. Начало профессиональной карьеры Многие боксеры после победы на Олимпийских играх переходят в профессиональный спорт. Али не стал исключением и сразу после триумфа на Олимпиаде начал искать себе менеджера. Он хотел работать с Шугаром Рэем Робинсоном, но тому это было неинтересно. После он обратился к Джо Луису, однако тому не нравился характер Али, и он отказал. В итоге у Али появилось сразу 11 менеджеров, которые вложили по $2 800 каждый.

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В октябре 1960 года Али провел первый бой на профессиональном ринге в родном Луисвилле. Его соперником стал Тани Хансейкер, который совмещал карьеру боксера с работой в полиции. Арена была переполнена, все хотели посмотреть на первый бой земляка, олимпийского чемпиона. Поединок продлился все шесть раундов, победу одержал Али. После боя Хансейкер выразил уверенность в том, что Али станет чемпионом мира, и заявил, что для него было большой честью стать первым соперником будущего чемпиона. После этого боя менеджеры Али стали искать ему тренера. Сначала Али принял участие в тренировочном лагере действующего на тот момент чемпиона мира в первом тяжелом весе Арчи Мура, однако отношения у них не сложились, Али постоянно задирал Мура, вызывал на спарринг и практически никогда не слушал советов тренера, из-за чего стороны прекратили сотрудничество. В итоге команда Али обратилась к Анджело Данди, который в итоге проработал с боксером до конца его карьеры. 27 декабря прошла их первая тренировка, а уже через восемь дней Али вышел на ринг против Герба Силера и одержал победу техническим нокаутом. До своего первого боя за звание чемпиона мира он провел еще 17 поединков, в том числе против Мура, в которых одержал 16 побед. Бой за звание чемпиона мира Перед боем с Сонни Листоном за звание чемпиона мира Али провел поединок с британцем Генри Купером на стадионе "Уэмбли". Бой посетили 55 тыс. зрителей. На ринг Али вышел в короне, похожую на ту, что носит английская королева, за что был освистан.

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"Я вышел на ринг с короной, потому что я король. В Англии есть королева, но нет короля. Я не был удивлен тому, что меня освистали, это часто происходит. Я люблю, когда люди так делают, меня это мотивирует", - сказал Али на пресс-конференции после боя. Перед боем он предсказывал свою победу в пятом раунде. Так и вышло, но он был близок к поражению. В конце четвертого раунда Али пропустил коронный удар Купера левой в подбородок, после чего упал. Али спасло то, что время раунда завершилось. Во время перерыва между раундами Данди понял, что его подопечному нужно еще некоторое время для передышки, но правила этого не предусматривали. Тогда специалист увидел, что перчатка Али несколько порвана и разорвал ее еще больше, после чего попросил у судьи паузу на замену перчаток. Выигранного времени хватило, чтобы прийти в себя, и как только поединок возобновился, Али провел серию ударов, которыми завершил поединок. После боя менеджер Листона зашел в раздевалку Али, чтобы передать, что чемпион мира готов провести с ним поединок за титул. В ноябре 1963 года Али и Листон подписали контракт на бой. Тогда Али заявил: "Меня не отправить в нокаут. В мире нет ни одного боксера в тяжелом весе, который может продержаться со мной на одном ринге. Я бью так быстро, что на записи этого не видно, поищите того, кто смог бы меня уложить". Как и в случае с боем против Купера, Али дал прогноз, что победит в восьмом раунде, на что позже Листон ответил, что после четвертого смотреть будет не на что. Бой состоялся 25 февраля 1964 года. Первые три раунда остались за Али, он традиционно быстро двигался и наносил точные удары сопернику, однако после четвертого раунда ему что-то попало в глаз, и боксер не смог в той же манере продолжать бой. Данди посоветовал ему, что если он не может атаковать, то надо стараться уклоняться от ударов. Пятый раунд остался за Листоном, он нанес несколько ударов в корпус Али. После перерыва зрение Али нормализовалось, он вновь вел бой в агрессивной манере. Он попал Листону в глаз, а уже в седьмом раунде отправил того в нокаут и стал новым чемпионом мира. Это был последний поединок, который боксер провел под своим настоящим именем. Смена имени и отказ проходить службу в армии После боя с Листоном Али объявил о вступлении в организацию "Нация ислама", возглавляемую Элайджой Мохаммедом, которого боксер считал своим учителем. Именно он дал новому чемпиону миру имя Мохаммед Али.

"Кассиус Клей - рабское имя, я не выбирал его и я не хочу его. Я - Мохаммед Али. Свободное имя. Это означает "возлюбленный богом", и я настаиваю, чтобы люди использовали его, когда говорят со мной и обо мне", - заявил журналистам Али. Организация с одной стороны проповедовала здоровый образ жизни, отказ от азартных игр, гармонию в мире, но при этом ее часто обвиняли в разжигании межрасовой ненависти. Общественность осуждала Али за решение вступить в "Нацию ислама", а президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Эд Лассман хотел лишить спортсмена звания чемпиона мира, но боксерские комиссии штатов проигнорировали это желание. До марта 1967 года Али провел девять успешных защит титула. Через месяц его призвали в армию для участия во вьетнамской войне, однако на призывном пункте Али отказался принимать присягу из-за религиозных убеждений, за что был арестован. Сразу после ареста Али лишился звания чемпиона мира и права выходить на ринг. 20 июня суд признал его виновным в уклонении от армии, однако Али подал апелляцию на данное решение, которую удовлетворили лишь в 1971 году. Возвращение на ринг. Бой века За время разбирательства Али занимался различной деятельностью. Он приезжал в университеты с лекциями, выступал в мюзикле на Бродвее, снимался в рекламе. В 1970 году, несмотря на то, что слушания не были завершены, Атлетическая комиссия Атланты выдала боксерскую лицензию Али. Там он провел первый после длительной дисквалификации бой против Джерри Куорри, который завершился победой Али техническим нокаутом в третьем раунде.

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Затем Али восстановил лицензию в штате Нью-Йорк, где вышел на ринг против аргентинца Оскара Бонавену, которого трижды отправил в нокдаун, что по правилам приравнивалось к поражению. Чемпионом мира на тот момент был американец Джо Фрейзер. Али стремился провести с ним бой и вернуть звание чемпиона мира. В конце 1970 года боксеры подписали контракт на проведение поединка. Этот бой вызвал огромный интерес, так как впервые встретились непобежденный бывший и непобежденный действующий чемпионы. Бой, проходивший в Нью-Йорке, транслировался в 50 странах мира, около 300 тыс. зрителей посмотрели его по телевизору. Поначалу поединок проходил под диктовку Али. После его ударов на лице Фрейзера образовались рубцы, однако начиная с четвертого раунда действующий чемпион перехватил инициативу. Как и в прежние времена, Али выбрал вновь себе раунд, в котором он победит. В этот раз выбор пал на шестой, но предсказанию сбыться было не суждено, так как в этот отрезок боя Фрейзер прижал Али к канатам и практически не давал ему атаковать. В девятом раунде Али провел серию точных ударов, однако после этого он пропустил удар в челюсть и упал на настил. Тем не менее бой продлился до последнего, 15-го раунда. В финальном раунде Али упал после мощного удара Фрейзера, однако сумел подняться и закончить бой на ногах. Победу единогласным решением одержал Фрейзер, нанеся первое поражение в профессиональной карьере Али. Грохот в джунглях В 1973 году Фрейзер уступил звание чемпиона мира американцу Джорджу Форману. Али за это время успел проиграть во второй раз в карьере, уступив американцу Кену Нортону, однако затем он взял реванш. Благодаря этой победе состоялся второй поединок между Фрейзером и Али, который в этот раз остался за последним.

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