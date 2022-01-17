Александрова не смогла выйти во второй круг Australian Open

ТАСС, 17 января. Россиянка Екатерина Александрова проиграла американке Бернарде Пере в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 27-летней американки. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Ангелина Калинина (Украина) - Джессика Пегула (США, 21-й номер посева).

Александровой 27 лет, она занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе одна победа на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии (2020, 2021) и Франции (2019, 2020).

Пера располагается на 105-й позиции в мировом рейтинге, она ни разу не побеждала на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии в 2018 году.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.