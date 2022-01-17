КХЛ определила лучших игроков недели

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Форвард челябинского "Трактора" Максим Шабанов впервые в карьере признан лучшим новичком недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

21-летний хоккеист набрал два очка (одна шайба + одна результативная передача) в двух матчах 18-й недели. В игре с пекинским "Куньлунь Ред Стар" Шабанов забросил первую шайбу в КХЛ.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков, выступающий за владивостокский "Адмирал", с которым команда одержала две победы в двух матчах 18-й недели. Серебряков отразил 94,92% бросков.

Лучшим защитником стал Илья Хохлов из череповецкой "Северстали", набравший три очка (0+3) в двух матчах недели. Он совершил три силовых приема и заблокировал пять бросков.

Хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Брукс Мэйсек стал лучшим нападающим недели. Он набрал четыре очка (1+3) в матче против "Северстали" (5:2). Мэйсек нанес пять бросков по воротам соперника.

На звание "лучшего новичка" номинируются игроки 2000 года рождения и моложе, которые провели в предыдущих сезонах КХЛ суммарно не более 20 игр.