В 2021 году правительство подготовило более 30 законодательных изменений в сфере спорта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Правительство РФ в 2021 году подготовило более 30 законодательных изменений в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментарий которого опубликован на сайте правительства.

"В 2021 году было подготовлено более 30 законодательных изменений в сфере физической культуры и спорта. Наиболее значимой стала инициатива о наделении тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников, закон вступит в силу 1 января 2023 года. Был принят также правительственный закон о налоговом вычете по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги. Россияне начиная с этого года могут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей", - сказал Чернышенко.

В апреле Госдума приняла законопроект, наделяющий тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников. Законом вводится понятие "тренер-преподаватель", это физлицо, которое "имеет соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов". Тренеры, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, до вступления закона в силу будут переведены на должности тренера-преподавателя или старшего тренера-преподавателя с их письменного согласия не позднее 1 сентября 2023 года, но не ранее "момента выдачи указанным организациям временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на занятие педагогической деятельностью". Стаж работы в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической работы, при этом тренеры-преподаватели должны будут не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет пройти аттестацию "в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям педагогических работников".

В декабре министерство спорта утвердило перечень организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые жители смогут получить налоговый вычет. В этот список вошли 3 836 организаций, в числе которых крупнейшие фитнес-компании, а также другие физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели.