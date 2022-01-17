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Олимпиада-2022 в Пекине

В Саудовской Аравии определят первого в истории страны участника зимних Олимпийских игр

Национальному олимпийскому комитету предстоит выбрать между горнолыжниками Салманом Аль Хувайшем и Фаеком Абеди

ТАСС, 17 января. Техническое руководство Олимпийского комитета Саудовской Аравии определит спортсмена, который впервые в истории представит страну на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Согласно правилам и положениям зимних Игр, техническому руководству Олимпийского и паралимпийского комитета Саудовской Аравии предстоит выбрать между горнолыжниками Салманом Аль Хувайшем и Фаеком Абеди для участия в Олимпиаде 2022 года в связи с их квалификацией в одном и том же виде спорта", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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