Футболисты Маслов и Понсе отправились на сборы "Спартака" в Дубай

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" Павел Маслов и Эсекьель Понсе полетели с командой на сбор в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Маслов и Понсе не участвовали в последних матчах команды, Маслов летом перенес операцию на ноге, а Понсе получил травму мениска в матче Лиги Европы против "Наполи" (3:2) в сентябре.

Также на сборы отправились вратари Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Свинов, Даниил Марков, Михаил Волков, защитники Георгий Джикия, Айртон, Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Артем Гуца, Николай Рассказов, полузащитники Зелихман Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич, нападающие Александр Соболев, Джордан Ларссон, Шамар Николсон и Владислав Шатов.

Ранее глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил ТАСС, что защитник "Спартака" Самуэль Жиго не полетел на сборы вместе со всеми, так как он находится на лечении. Футболист присоединится к команде сразу после того, как вылечится.

"Спартак" проведет два сбора в ОАЭ. Первый состоится с 17 по 29 января, а второй с 1 по 12 февраля.