Поздняков считает, что Олимпийские игры в Пекине состоятся

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проведению Олимпийских игр в Пекине ничего не угрожает. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Олимпийские игры состоятся, это не подвергается сомнению", - сказал Поздняков.

Ранее Поздняков в беседе с журналистами выразил обеспокоенность по поводу ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса, но отметил, что опыт Олимпиады в Токио поможет российской сборной избежать вспышек заболевания в команде на предстоящих соревнованиях.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.