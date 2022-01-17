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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: олимпийский состав российских биатлонистов не вызывает вопросов

Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Олимпийский состав сборной России по биатлону не вызывает вопросов ни по одной из кандидатур. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"С моей точки зрения, это абсолютно справедливый вывод - спортсмены, которые поедут в Пекин, хорошо выглядели по сезону, вопросов не вызывает ни одна из кандидатур. В СБР (Союзе биатлонистов России - прим. ТАСС) было единодушие, в нашей делегации в Пекине будут лучшие биатлонисты из России", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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