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Майгуров: биатлонист Серохвостов завоевал право участвовать в Олимпиаде 2022 года

В понедельник стал известен состав российской биатлонной команды на соревнования

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Даниил Серохвостов безоговорочно завоевал право участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине благодаря отличным выступлениям на этапах Кубка мира. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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В понедельник на пресс-конференции Майгуров объявил состав мужской сборной России по биатлону, которая примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Помимо Серохвостова, в состав вошли Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Запасными стали Антон Бабиков и Александр Поварницын.

"Решение было принято вчера, многие спортсмены еще до этапа [Кубка мира] в Рупольдинге подтвердили право участвовать в Олимпиаде. Цветков запрыгнул на подножку уходящего поезда, своими результатами он доказал, что достоин этого права", - сказал Майгуров.

"Серохвостов безоговорочно завоевал это право, с первых этапов Кубка мира он показывает одну из лучших скоростей, стабильную стрельбу, не подвел в эстафетах", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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БиатлонОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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