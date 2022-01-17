Сборная России по шорт-треку получила еще одну квоту на Олимпиаду 2022 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев добавил сборной России по шорт-треку еще одну квоту для выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Олимпийский турнир по шорт-треку в Пекине пройдет с 5 по 16 февраля.

"Сегодня Международным союзом конькобежцев было объявлено, что сборная России по шорт-треку получила еще одну квоту. Пять мужчин и пять женщин у нас выступят на Олимпиаде", - сказала Барышева.

"Это дает возможность тренерам варьировать составы во время эстафет, проводить какие-то индивидуальные замены", - отметила Барышева.

В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова. Евгения Захарова и Дарья Краснокутская будут запасными. В состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков. Запасным стал Даниил Ейбог.