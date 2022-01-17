Сборная России по мини-футболу объявила состав на чемпионат Европы 2022 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вратарь екатеринбургской "Синары" Дмитрий Путилов вошел в окончательный состав сборной России по мини-футболу на чемпионат Европы 2022 года в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Также в заявку вошли: вратарь Георгий Замтарадзе (КПРФ) и полевые игроки Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все - "Тюмень"), Артем Ниязов, Паулиньо (оба - КПРФ), Иван Чишкала, Робиньо (оба - "Бенфика", Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба - "Синара"), Данил Давыдов ("Газпром-Югра"), Нандо ("Динамо Самара"), Эдер Лима (без клуба).

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборные разбиты на четыре группы по четыре команды, две лучшие выйдут в четвертьфинал. На групповом этапе россияне сыграют с командами Словакии (21 января), Хорватии (25 января) и Польши (29 января). Первые две встречи начнутся в 19:30 мск, заключительный матч группового этапа - в 16:30 мск.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, три раза - третье. Победителем предыдущего турнира, прошедшего в 2018 году, стала сборная Португалии. Также португальцы выиграли чемпионат мира, прошедший в Литве с 12 сентября по 3 октября, обыграв в финале сборную Аргентины (2:1). Россияне на чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступили аргентинцам (1:1, 4:5 - по пенальти).