Тренер Поварницына объяснил, при каких условиях биатлонист сможет оказаться на Олимпиаде

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Александр Поварницын сможет выступить на Играх в Пекине в том случае, если одному из членов олимпийской команды потребуется замена по медицинским показаниям. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Виктор Чурин.

В понедельник стало известно, что в олимпийский состав попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Поварницын и Антон Бабиков были включены в резерв.

"Замена возможна, если кто-то заболеет, подхватит коронавирус, - сказал Чурин. - Александр [Поварницын] и Антон Бабиков стоят в очереди. Кто из них первый? Будет зависеть от их выступлений на Кубке мира в Италии или на чемпионате Европы".

Заключительный перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Италии с 20 по 23 января, чемпионат Европы стартует 26 января в Германии. В этот же день российские биатлонисты отправляются на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.