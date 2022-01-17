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Тренер Поварницына объяснил, при каких условиях биатлонист сможет оказаться на Олимпиаде

В понедельник был объявлен состав сборной России на Олимпийские игры, Александр Поварницын был включен в резерв

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Александр Поварницын сможет выступить на Играх в Пекине в том случае, если одному из членов олимпийской команды потребуется замена по медицинским показаниям. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Виктор Чурин.

В понедельник стало известно, что в олимпийский состав попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Поварницын и Антон Бабиков были включены в резерв.

"Замена возможна, если кто-то заболеет, подхватит коронавирус, - сказал Чурин. - Александр [Поварницын] и Антон Бабиков стоят в очереди. Кто из них первый? Будет зависеть от их выступлений на Кубке мира в Италии или на чемпионате Европы".

Заключительный перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Италии с 20 по 23 января, чемпионат Европы стартует 26 января в Германии. В этот же день российские биатлонисты отправляются на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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БиатлонОлимпиада-2022 в Пекине
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