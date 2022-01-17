Шорт-трекистка Просвирнова отметила важность наличия флага России на экипировке олимпийцев

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Наличие национального флага на экипировке сборной России для участия в Олимпийских играх 2022 года очень важно. Такое мнение журналистам высказала шорт-трекистка сборной России Софья Просвирнова.

На Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены из-за санкций выступали под олимпийским флагом.

"Когда мы готовились к тем Играм (в Пхёнчхане - прим. ТАСС), мы больше переживали, допустят ли нас. Сейчас все по-другому, - сказала Просвирнова. - У нас будет присутствовать флаг на экипировке, что для меня очень важно. Я рада, что Олимпийские игры состоятся, несмотря на ковидную историю. Немного отличаются ощущения".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.