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Олимпиада-2022 в Пекине

Шорт-трекистка Просвирнова отметила важность наличия флага России на экипировке олимпийцев

На Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены выступали под олимпийским флагом
Софья Просвирнова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Софья Просвирнова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Наличие национального флага на экипировке сборной России для участия в Олимпийских играх 2022 года очень важно. Такое мнение журналистам высказала шорт-трекистка сборной России Софья Просвирнова.

На Олимпийских играх 2018 года российские спортсмены из-за санкций выступали под олимпийским флагом.

"Когда мы готовились к тем Играм (в Пхёнчхане - прим. ТАСС), мы больше переживали, допустят ли нас. Сейчас все по-другому, - сказала Просвирнова. - У нас будет присутствовать флаг на экипировке, что для меня очень важно. Я рада, что Олимпийские игры состоятся, несмотря на ковидную историю. Немного отличаются ощущения".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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