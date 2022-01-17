Определился состав сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Определен состав сборной России по бобслею и скелетону на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

В мужских двойках и четверках российский бобслей будет представлен двумя экипажами. Максимальное представительство (по три) на Олимпийских играх в двойках и четверках будут иметь Германия и Канада. В женских двойках Россия сможет заявить в Пекине два экипажа (Германия и Канада - по три), в монобобе - одну спортсменку (США, Канада, Германия и Китай - по две).

В состав мужской олимпийской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне в Кубке мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе - Сергеева. В Китай также поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин, запасной будет определен позднее. У женщин разгоняющими едут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная Юлия Егошенко.

В состав олимпийской команды России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов. Максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине получила также сборная Германии (3+3).

Обладатели олимпийских квот в бобслее и скелетона определялись, исходя из места в итоговых рейтингах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которые занимал третий по количеству набранных очков пилот (скелетонист) той или иной национальной команды (в женском монобобе - второй). В состязаниях мужских и женских бобов-двоек, а также мужских бобов-четверок только две страны могут заявить на Игры в Пекине три экипажа, в женском монобобе - четыре страны по две спортсменки, в мужском и женском скелетоне - две страны по три спортсмена.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля, сборная России по бобслею и скелетону планирует вылететь в Пекин 31 января.