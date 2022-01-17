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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" может объявить имя нового главного тренера до конца сезона

В конце ноября пост главного тренера команды покинул Уле-Гуннар Сульшер

ТАСС, 17 января. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" до окончания сезона-2021/22 может объявить имя специалиста, который возглавит команду перед началом следующего сезона. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

21 ноября пост главного тренера команды покинул норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

По информации источника, решение по выбору нового тренера принимают спортивный директор Джон Мерто и исполняющий обязанности главного тренера Ральф Рангник, который по завершении текущего сезона продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Претендентами на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" являются главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг, работающий в нидерландском "Аяксе". Также рассматривается кандидатура Брендана Роджерса из английского "Лестера".

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах. В плей-офф Лиги чемпионов манкунианцы сыграют с мадридским "Атлетико". Встречи состоятся 23 февраля и 15 марта.

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