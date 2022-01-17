Футболист "Валенсии" Черышев вернулся к тренировкам после коронавируса

ТАСС, 17 января. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Россиянин не выходил на поле с 8 января, тогда он сыграл шесть минут в гостевом матче чемпионата Испании против мадридского "Реала" (1:4). 5 января полузащитник принес победу "Валенсии" в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Картахены", забив гол на 93-й минуте.

"Черышев вернулся к тренировкам в "Валенсии" после ковида", - говорится в заявлении в пресс-службы сборной России.

В нынешнем сезоне россиянин провел 13 матчей в различных турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Черышев во второй раз за последние несколько месяцев заразился коронавирусом. Он перенес инфекцию в конце ноября - начале декабря 2020 года.

"Валенсия" после 20 игр набрала 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре команда 19 января примет "Севилью".