Стал известен состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 17 января. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня вошли в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Михаил Назаров включен в число запасных.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в прыжках на лыжах с трамплина будут разыграны пять комплектов наград.