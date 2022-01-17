{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаду в Пекине

На Олимпийских играх в этом виде спорта будут разыграны пять комплектов медалей
Евгений Климов EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Евгений Климов
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 17 января. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня вошли в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Михаил Назаров включен в число запасных.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в прыжках на лыжах с трамплина будут разыграны пять комплектов наград.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионат Европы по гандболу
Житников: российские гандболисты на чемпионате Европы способны показать хороший результат
Российские гандболисты в двух матчах предварительного раунда одержали две победы
Житников: российские гандболисты на чемпионате Европы способны показать хороший результат
Читать полностью