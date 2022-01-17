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Олимпиада-2022 в Пекине

Самый опытный российский двоеборец Яхин не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине

В состав сборной для участие в Играх вошли Вячеслав Барков, Самир Мастиев и Артем Галунин
Эрнест Яхин EPA-EFE/MARKKU OJALA
Описание
Эрнест Яхин
© EPA-EFE/MARKKU OJALA

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вячеслав Барков, Самир Мастиев, Артем Галунин вошли в состав сборной России по лыжному двоеборью для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Самый опытный российский двоеборец, участник Олимпиады в Сочи Эрнест Яхин не сможет выступить в Пекине. Из-за травмы 31-летний спортсмен пропустил почти весь сезон и не успел набрать необходимых для участия в Олимпийских играх квалификационных очков.

Баркову и Мастиеву по 29 лет, Галунину 22 года.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в лыжном двоеборье будут разыграны три комплекта медалей.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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