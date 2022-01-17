В Госдуме оценили опасность омикрон-штамма коронавируса на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Все спортсмены и члены команд на Олимпийских играх в Пекине должны придерживаться рекомендаций по соблюдению эпидемиологической безопасности в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Важно быть аккуратным и дисциплинированным в плане эпидемиологической безопасности, - сказал Свищев. - В частности, с приходом в наш обиход нового штамма "омикрон". Его бояться, конечно, не нужно. Но нужно подходить очень внимательно, максимально беречь здоровье и, как я сказал, придерживаться рекомендаций".

Также Свищев оценил медальные шансы российской команды. "Наша команда всегда претендует на самые высокие места и способна быть в тройке общекомандного зачета, результаты многих наших спортсменов в преддверии Игр вселяют правильный оптимизм. Во многих дисциплинах мы вне конкуренции, взять то же фигурное катание. Но при этом, как я уже говорил ранее, необходимо в той же пиковой форме подойти к соревнованиям непосредственно на Играх в Пекине", - заявил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.